Briatore non ha dubbi su Toti | Una sconfitta La Liguria prima era morta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una gogna infinita, ma forse, tra poche ore, potrebbe tornare in libertà Giovanni, ai domiciliari da quasi 3 mesi per effetto delle misure cautelari scattate lo scorso 7 di maggio nell'inchiesta sulla corruzione in. L'ex governatore, dimessosi venerdì scorso in via irrevocabile, potrebbe essere scarcerato a brevissimo. Il primo passo in questa direzione si è materializzato solo ieri, dopo che la Procura di Genova ha comunicato parere favorevole al gip circa l'istanza di revoca della misura cautelare, richiesta avanzata dal legale Stefano Savi subito dopo le dimissioni dall'incarico di capo della giunta ligure del suo assistito. La palla passa ancora una volta al gip di Genova Paola Faggioni, che dovrà decidere se accogliere o meno l'istanza, ma il parere positivo dei magistrati fa pensare a una possibile svolta.