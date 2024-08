Bocce Campionati regionali Juniores a Chiaravalle e Jesi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tutti i vincitori sono qualificati direttamente per iItalianiin programma a settembre in Toscana, 1 agosto 2024 – Sono stati assegnati nel fine settimana i titolidi. Alcune specialità si sono disputate a, altre asempre sotto la direzione di gara di Giulio Zampetti. L’individuale under 18 maschile ha visto il successo di Matteo Martini (Ancona 2000). Nell’under 18 femminile vittoria per Amelia Piastra (Metaurense) mentre nell’individuale under 15 maschile vittoria per Alex Raggi (Durantina). Tra le ragazze under 15 successo per Virginia Scarfone (Oikos Fossombrone).