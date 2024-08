Battlestar Galactica | la serie reboot ha appena ricevuto un aggiornamento sconvolgente

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024): lahaunSembra che questa volta i Cylon abbiano avuto la meglio. Secondo Variety, l’ambiziosodidi Peacock e Sam Esmail è stato cancellato dopo anni di sviluppo infernale. Originariamente annunciato comeoriginale per la piattaforma di streaming, il progetto del creatore di Mr. Robot non è mai stato lanciato, nonostante qualche mese fa avesse ottenuto la collaborazione dello scrittore Derek Simonds. In precedenza, alcuni rapporti hanno suggerito che la visione di Sam Esmail per il nuovo show disi sarebbe svolta nella stessa continuità della popolarissima iterazione del 2004, che è ricordata come una delle versioni più prolifiche e amate dell’IP.