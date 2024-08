Alice Bellandi nella storia | oro nel judo la prima per l’Italia a Parigi in questa disciplina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il sogno di, medaglia d’oro a2024. Un’impresa pazzesca,medaglia dalperin quella che sembrava una spedizione stregata per la squadra azzurra, sulla carta una delle migliori di sempre per vittorie e ranking. A 26 anni, la campionessa bresciana è riuscita a conquistare l’orocategoria fino a 78 chili al termine di una giornata da protagonista a Champ-de-Mars. L’ultimo atto, la finale contro l’israeliana Inbar Lanir (campionessa del mondo nel 2023) è stato combattuto fino all’ultimo. Leggi anche: De Gennaro orocanoa! Impresa storica nello slalom k1 maschileha resistito agli assalti della rivale senza farsi intimidire per poi passare all’offensiva: ha messo a segno un waza-ari (sode-tsurikomi-goshi)parte finale e poi ha atteso l’ultimo shido a carico di Lanir.