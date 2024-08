Alberto Scuffia in pensione | i vigili del fuoco di Macerata salutano il loro caporeparto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 - Ieri è stato l’ultimo giorno di servizio con i colleghi del turno della caserma deideldi, dopo ben 34 anni, per il. Una vita dedicata al soccorso, con umanità e dedizione. Le esperienze non sono di certo mancate per lui. Nel corso dei molti anni di servizio al Corpo nazionale deidelha partecipato a molteplici missioni di soccorso: il terremoto Marche-Umbria nel ‘97, il terremoto de L’Aquila nel 2009, la nevicata del 2012 a Pesaro Urbino, il terremoto di Arquata nel 2016, l'alluvione a Senigallia nel 2022, l'alluvione in Toscana nel 2023, solo per citarne alcune.