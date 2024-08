Accoltellamento | c’è un secondo indagato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Incensurato, di appena 19 anni e residente a San Mauro in Valle di Cesena. E’ lui il ragazzo che da martedì scorso si trova in carcere in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Angela Scorza per l’di un 21enne di origine magrebina pure lui di Cesena avvenuto la notte del 19 luglio scorso a Milano Marittima. Un episodio per il quale dalle carte risultapure un 20enne anche lui di Cesena: per ora a piede libero in attesa di determinare il suo apporto nella vicenda. Per quanto riguarda invece il 19enne,il giudice si è di fronte a un coacervo indiziario di peso e gravità incontrovertibili.quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, tutto è partito in un locale di viale Milano.