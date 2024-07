Viaggi dalla Campania a Pescara per rubare auto tre arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al furto didai Carabinieri della Sezione Operativa del Nor di, in un’operazione condotta insieme a personale dei Comandi di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, in esecuzione di ordinanza del Gip del Tribunale di. Si tratta di tre residenti in, responsabili di aver costituito un’associazione a delinquere volta alla commissione di furti dinella provincia di. Il modus operandi prevedeva miratinotturni per individuare e asportarevetture su commissione utilizzandone una ‘pulita’ per eludere eventuali controlli.