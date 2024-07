Spider-Noir | una new entry nel cast della serie Prime Video

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024): una newnelLalive-actiondiha scelto Abraham Popoola come personaggio fisso, come ha appreso Variety. Popoola si unisce al protagonista precedentemente annunciato Nicolas Cage nella, così come ai membri delLamorne Morris, Brendan Gleeson e Li Jun Li. Lo show, attualmente intitolato ““, è stato formalmente ordinato per laa maggio con Cage nel ruolo principale. Secondo la sinossi ufficiale, lo show “racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, che è costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico supereroecittà”.: tutto quello che sappiamo sullaè prodotto da Oren Uziel e Steve Lightfoot, che fungeranno anche da co-showrunner e produttori esecutivi.