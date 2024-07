Si nuota nella Senna alle Olimpiadi | nonostante la pioggia nella notte al via le gare di triathlon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alla fine si. A Parigi ha piovuto tutta, ma ledisi fanno. Dopo l’incontro sulla qualità dell’acqua tenutosi questa mattinaore 3.30, i rappresentanti del World(con i delegati tecnici e medici), Météo France, la città di Parigi e la prefettura della regione Ile-de-France coinvolte nell’esecuzione dei test, hanno confermato che sia ledonne che quelle uomini di– valide per le– si faranno come previstogiornata di oggi, rispettivamente8:00 e10:45. La, dunque, improvvisamente non è più così inquinata come lo era stata negli ultimi giorni. Glinamenti delerano stati tutti annullati, così come la gara maschile prevista per la giornata di ieri, martedì 30 luglio.