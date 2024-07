Sale in cucina perché ridurne il consumo | lo studio del Mario Negri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Che effetti ha ilsulla nostra salute? E di quanto ne abbiamo bisogno?è meglioile non abusarne? A questi interrogativi risponde un approfondimento pubblicato sul sito dell’Istituto, che fornisce indicazioni per inserire questo ingrediente in una dieta bilanciata. Il quantitativo giornaliero massimo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è di 5 grammi al giorno, pari a 2 grammi di sodio, mentre secondo le stime gli italiani ne assumono in media 10 grammi al giorno, tra quello contenuto normalmente negli alimenti e quello aggiunto. Ilassunto in quantità eccessive può presentare diverse controindicazioni: Ipertensione Chi consumain eccesso aumenta il rischio di sviluppare ipertensione (una persona è ipertesa quando supera, in modo costante, i 90 mmHg di minima e 140 mmHg di massima).