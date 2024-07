Roma vasto incendio intorno a Piazzale Clodio | fiamme fino all’Osservatorio e palazzi evacuati video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unsta riguardando la zona dinella parte nord di. Inun’area verde alle spalle del tribunale penale della Capitale, poco distante dalla sede della corte d’appello, in via Romeo Romei. Dalle 14 di oggi la zona, coperta da un canneto e da vegetazione spontanea, è oggetto di un rogo. Lesono arrivateeconomico, in cima alla collina di Monte Mario, che è stato evacuato, così come alcunivicino alla sede Rai di via Teulada, che affaccia su. Secondo quanto riferito da La Presse, inoltre, pur in assenza di un ordine preciso di evacuazione, la stessa Rai ha lasciato libera facoltà ai dipendenti di lasciare l’edificio. Nell’sono andati distrutti alcune baracche e i resti di un insediamento abusivo di fronte a viale dei Cavalieri.