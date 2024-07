Regionali liste a caccia Ora bastano metà firme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Per questa tornata elettorale regionale, la cavalcata delleciviche a sostegno dei candidati è sostenuta da un paio di appigli legislativi non banali. La raccolta dellerispetto al passato, questa la novità principale, è dimezzata con lo scioglimento anticipato dell’assemblea legislativa. Questo l’articolo di riferimento, ovvero il numero 9 comma 4 della legge regionale per le ‘Norme per l’elezione dell’assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale’.