Nota volontaria di 28 anni muore in un incidente stradale a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Tragicomortale stamattina lungo la Sp98, sulla Fondovalle tra Viano e Carpineti. A perdere la vita una ragazza di 28, Jessica Lanzi, residente a Luzzara, molto conosciuta per la sua attività didella protezione civile e dei vigli del fuoco. Era la coordinatrice della sezione di Carpineti, paese del quale era originaria e membro attivo del distaccamento luzzarese. L'è avvenuto intorno alle 7,40. La giovane era in sella alla sua moto e viaggiava da Carpineti in direzione Viano quando - stando alle prime ricostruzioni - ha sorpassato un furgone. Dalla corsia opposta però stava sopraggiungendo un altro autocarro. Lei, nel tentativo di ritornare sulla carreggiata di marcia, ha urtato lo specchietto del veicolo.