Morto il leader di Hamas | possibili scenari geopolitici

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi èilpolitico di, Ismail Haniyeh: è stato ucciso a Teheran in seguito a un attacco missilistico israeliano. L’attacco è avvenuto intorno alle 2 di notte ora locale, colpendo la residenza dove Haniyeh si trovava per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian?. Haniyeh è stato ucciso insieme a una delle sue guardie del corpo. L’IDF (Forze di Difesa Israeliane) ha rivendicato l’attacco come parte delle sue operazioni contro imilitanti considerati una minaccia per la sicurezza nazionale israeliana. Storia deldie della sua organizzazione: chi era Ismail Haniyeh e perchè è? Ismail Haniyeh, nato nel 1963 nel campo profughi di al-Shati a Gaza, era una figura prominente die uncarismatico del movimento.