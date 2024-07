Montolivo | Arnautovic? Se non sente fiducia deve cambiare…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Markoè tornato ad Appiano Gentile ed è pronto alla seconda stagione con l’Inter. C’è un rebus intorno alla sua posizione, su Heute Riccardogli dà un consiglio. POSIZIONE – La posizione dell’attaccante austriaco è ben chiara in casa nerazzurra. Non sarà il titolare, anzi sarà proprio l’ultimo di quelli a disposizione di Simone Inzaghi. Riccardodà un consiglio: «Addio di? No, non sto dicendo questo. Attualmente, però,è solo il quarto attaccante dell’Inter. Lautaro Martinez e Thuram si armonizzano, sono habitué. Con Taremi è arrivato un forte attaccante dal Porto che avrà tempo di giocare. Markochiedersi cosa vuole: può essere importante per l’Inter se gioca 20, 30 minuti. Ha la qualità. Con lui è una questione di testa: se, è convinto, allora sarà importante per l’Inter.