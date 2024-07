Make up da star grazie al mush have di stagione | il blush!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilè il grande protagonista delup estivo. Liquido, in polvere o in stick. Piace davvero a tutte. Ecco come copiare i look delle celebrity per unup da! Questa estate, ilè tornato più forte che mai, diventando il vero protagonista di ogni look. I giorni in cui ilera solo un’aggiunta discreta sono ormai dimenticati: ora è indispensabile per dare luce e colore ad ogni-up. Da un leggero rossore naturale a guance vivaci, ilè il segreto per un viso fresco, radioso e assolutamente irresistibile. Per l’estate 2024 la parola d’ordine è: illuminare! Con le nuove formulazioni potrai dare un tocco di colore al tuo incarnato e renderlo allo stesso tempo più luminoso. Puoi scegliere tra tantissime proposte: liquidi, in polvere o in stick. I colori più amati sono il rosa, il pesca e il corallo.