LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si spaccano i gruppi Flora Duffy in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.35 Sono rimaste in quattro nel gruppo di testa, Derron (Svizzera), Potter (Regno Unito), Beaugrand e Lombardi (Francia). 09.32 Si stacca la campionessa olimpica in carica(Bermuda) che anche per via di un problema al ginocchio dovrebbe essere tagliata fuori per le medaglie. 09.29 Davanti la svizzera Julie Derron prova l’allungo, si spacca anche il gruppo di testa. 09.26 Si spacca subito in due il gruppo delle inseguitrici, Alice Betto si attacca al primo mentre Bianca Seregni è nel secondo. 09.24 Si è ridotto ad un minuto e sette il ritardo delle inseguitrici che iniziano la frazione di corsa, Bianca Seregni e Alice Betto vanno a caccia della Top 10. 09.22 Si chiude la frazione di ciclismo con il passaggio del gruppo di testa a 1:21:43. 09.