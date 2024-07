LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Nespoli vince in rimonta su Sadikov eliminata Chiara Rebagliati passa il turno Paoli

Leggi tutta la notizia su oasport

15.11 Quinto set:(ITA) 10-10-8, Dorji (BHU) 9-9-9, punteggio totale 29-26, set 7-3. ALESSANDROil! 15.09 Quarto set:(ITA) 10-10-9, Dorji (BHU) 9-8-9, punteggio totale 29-26, set 5-3.in vantaggio! 15.06 Terzo set:(ITA) 10-10-10, Dorji (BHU) 9-9-8, punteggio totale 30-26, set 3-3. TRIPLETTA fantastica diche riporta in pareggio il match. 15.03 Secondo set:(ITA) 7-9-9, Dorji (BHU) 10-9-8, punteggio totale 25-27, set 1-3. Vantaggio per Lam Dorji. 15.01 Primo set:(ITA) 9-9-8, Dorji (BHU) 8-9-9, punteggio totale 26-26, set 1-1. Match in equilibrio. 14.58 Ora è il momento di Alessandrocontro Lam Dorji (BHU). 14.56 Terzo set: Lee (KOR) 9-10-10, Boukouvalas (AUS) 9-9-10, punteggio totale 29-28, set 6-0. Lee chiude subito la pratica. 14.