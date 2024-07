La parola degli Ermellini | Un controllo sui carri esteri avrebbe rivelato l’inidoneità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quella per la strage di Viareggio è stata definita "una sentenza storica". E le motivazioni depositate della Cassazione bis ribadiscono e “sigillano“ un principio nuovo. Ovvero "la possibile responsabilità colposa di un amministratore delegato di una holding per le violazioni in materia di sicurezza emerse nel contesto di una controllata" sottolinea l’avvocato di parte civile Riccardo Carloni. Lo ha ribadito la Terza Sezione della Suprema Corte, confermando l’impostazione della Corte di Appello Bis.