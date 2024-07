La guerra sul teleriscaldamento Contenzioso tra Comune e Smeam dopo la rescissione del contratto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si chiude in maniera burrascosa l’era dela Busto Garolfo: la giunta del sindaco Giovanni Rigiroli ha confermato la decisione di non tornare indietro,ladelcon il fornitore avvenuta l’anno scorso. La scelta ha scatenato polemiche politiche e aperto unlegale con l’azienda coinvolta, che potrebbe avere conseguenze finanziarie per il. Tutto iniziò nel 2013 quando la ditta Tesi srl vinse un bando per la gestione trentennale del servizio di distribuzione dell’energia termica, tramite una rete di, prodotta da una centrale di cogenerazione situata accanto al centro sportivo. L’impianto, attivo da alcuni anni sotto la gestione di una società partecipata, forniva riscaldamento a vari edifici comunali, tra cui la piscina, e ad alcuni condomini privati.