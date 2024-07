Io la mafia e i manigoldi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo il soggiorno di una settimana nel villaggio africano ospite del re del villaggio, e dopo un ritorno da avventura, ci si apri una strada in mezzo alla boscaglia, in quanto una frana aveva distrutto la sede stradale, con l’uso di maceti, su per una collinetta e poi giù nell’altro versante, almeno un centinaio di persone, che poi sospinsero tutta la colonna dei mezzi ferma, su per il nuovo tracciato, tornammo ad Aba, cittadina dell’omonimo “Abia State” in cui si parla il dialetto ” Ibo”. Centomila abitati in quel lontano 1996, ma estesa come da Santa Firmina a Antria, in colline ondulate con costruzioni al massimo di tre piani, tra radure foreste e mercati , dove è il piu grande mercato della Nigeria “Aria Aria”. Uno stadio da 10 mila spettatori, sterrato, sotto le cui tribune c’è o c’era il mercato dei prodotti della terra.