Il Rossini d’oro a Michele Mariotti ed Eleonora Buratto

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Saranno il direttore d’orchestra pesaresee il sopranoa ricevere quest’anno il ‘’, assegnato dal Circolo ‘Amici della lirica’. Due premi per recuperare quello del 2020, sospeso a causa del Covid. "Una grande emozione – ha detto Giovanna Franzoni, presidente del Circolo, annunciando i premiati – in occasione di Pesaro Capitale della Cultura consegnare ilfortemente voluto dall’indimenticabile segretaria del sodalizio, Marisa Biscuola. Hanno ricevuto il premio ogni anno bisestile, in occasione del compleanno di, tutti artisti che hanno calcato le scene del Rof, primo fra tutti nel 1985 il basso Samuel Ramey". Quest’anno, dunque, duea due eccellenze che, come da statuto del circolo, si sono distinte nel divulgare l’arte del Cigno pesarese a livello internazionale.