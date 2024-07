Il Napoli di Conte parlano Bruscolotti e Santacroce E su Natan…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Giuseppe. Di seguito le dichiarazioni dell’ex capitano e bandiera del ‘Ciuccio’. “Lo scettro della difesa lo darei a Buongiorno, mi conforta, lo vedo un leader. Rrahmani deve avere una guida che può essere Buongiorno. In questo periodo di collaudo inizieremo a capire quale potrà essere la formazione titolare di questo”. Le scelte diper la difesa del. “Aspettiamo la fine del ritiro per capire le scelte di. C’è molto entusiasmo intorno alperchè sta mostrando dei valori diversi. Natan?ha detto che ci vuole lavorare e vuol dire che avrà visto molte cose positive. Il ragazzo dev’essere aiutato, invogliato, secondo meha fiducia in lui e sono certo che Natan può far bene, però non mi aspetto che sia un titolare subito”.