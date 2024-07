Il Napoli di Conte e Osimhen | parla Massimiliano Esposito

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex giocatore (anche) del. “Al momento la squadrapotrebbe anche averla già, va solo rinforzato il centrocampo. E’ ovvio poi che va risolta quanto prima la situazione delle entrate e delle uscite per permettere all’allenatore di lavorare con la rosa effettiva per la prossima stagione”.? Ha un contratto di altri due anni, se non si trovano delle soluzioni per venderlo alle giuste cifre potrebbe anche restare. Gli altri club vogliono risparmiare anche perchè il nigeriano non ha fatto una stagione brillante.