Il bilancio di sei vite I sogni del passato sconfitti dal tempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tenga presente che, come nel caso di Sonja con Raskò’lnikov, nella vita sono spesso gli altri a fissare il nostro destino. Gli incontri possono cambiare radicalmente noi e il nostro futuro: alcuni si rivelano letali, altri si scoprono doni. Il libro è consigliato – meglio sarebbe scrivere: destinato – a chi ha ancora negli occhi e nel cuore "Il grande freddo" di Kasdan; a chi mette in cima alla sua playlist "Eskimo" di Guccini e "Gli amici miei" di Vecchioni; a chi ha amato (e continua ad amare) "Come polvere nel vento" di Padura Fuentes, "La simmetria dei desideri" di Nevo, "Gli anni invisibili" di Hasbún, "La manutenzione dei ricordi" di Celli, "Le conseguenze ? di Russo, "Cuori in Atlantide" di King In caso contrario, meglio astenersi: sarebbe probabilmente un’annoiata perdita di