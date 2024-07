I segreti delle Fate d’argento | grazia ed eleganza italiane contro la forza muscolare delle potenze della ginnastica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Angela Andreoli, Giorgia Villa, Elisa Iorio, Alice D’Amato e Manila Esposito: sono le meravigliose ginnaste capaci di fare la storia alla Bercy Arena di Parigi e riportare in Italia una medaglia olimpica nellaartistica femminile a squadre dopo 96 anni. La gara è stata magistrale e ha racchiuso il meglio che questo sport e lo sport in generale può proporre. Prima di tutto grande determinazione nell’eseguire gli esercizi, senza la paura di dover sostenere un peso enorme, il peso del potercela fare dopo quasi un secolo di attesa. La determinazione si leggeva negli occhi di tutti, ma soprattutto in quelli di Alice D’Amato, una grande campionessa che ha superato tanti ostacoli di natura fisica crescendo gara dopo gara in questi anni.