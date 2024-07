Fate e spada femminile scrivono la storia Paltrinieri è sempre più leggenda | quarta medaglia tra Rio Tokyo e Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è chi in un giorno storico è primo tra gli umani. E chi si toglie la soddisfazione di regalarsi la prima volta d’oro sul ‘campo’ dei padroni di casa. E infine chi, nonostante passi il tempo e cambino gli avversari, continua ad essere lì sul podio più ambito. Nella copertina azzurra del martedì 30 luglio dei Giochi Olimpici di2024 ci sono ledella ginnastica artistica,d’argento nella finale a squadre, la nazionale dioro nell’ultimo atto contro la Francia e Gregorio, bronzo negli 800 stile libero. Non è un oro, ma è come se lo fosse. Perché davanti c’è una nazionale irraggiungibile come quella statunitense guidata da Simone Biles. E perché quel metallo, l’argento, mancava da 96 anni, dai Giochi del 1928.