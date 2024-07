Dialogo tra Comune e Anas per prevenire incidenti sulla SS67

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Consiglio comunale flash lunedì sera nel municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ventisette minuti la durata di una seduta convocata per l’approvazione dell’assestamento di bilancio ma in cui si è dibattuto anche dellae di rete fognaria. Di fronte a uno sparuto pubblico, il sindaco Francesco Billi ha risposto alle interrogazioni presentate dal gruppo consigliare di opposizione Insieme per Crescere. La prima, volta a conoscere lo stato dell’arte della rotonda che la precedente Amministrazione aveva previsto di realizzare all’intersezione tra via Ladino e la ‘tosco – romagnola’, teatro di numerosi, anche mortali. "Dall’inizio del 2023 è in corso conuna seria riflessione per la messa in sicurezza complessiva del tratto di Statale in questione, tenendo conto anche delle criticità progettuali – la risposta del sindaco –.