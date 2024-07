Costretti a chiudere o a ridurre i dipendenti L' allarme del produttore di vino pugliese | Manca l' acqua

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) «L’è finita e i pozzi non tirano più. Non c’è certezza del futuro, sono costretto ail personale». È con queste parole drammatiche che Mario De Matteo, imprenditore a capo dell’azienda agricola Il Vignale di Orta Nova, in provincia di Foggia, descrive la situazione di emergenza in cui versa la sua azienda di 200 ettari che produce - oltre al- pomodori, grano, asparagi, carciofi e finocchi. Il Corriere del Mezzogiorno ha raccolto la sua testimonianza, rivelando un quadro di crisi che sta spingendo l’intero settore vinicolo e agricoloverso il limite. Ma il problema della siccità non si ferma ai confini della Puglia: in tutta Italia, e in particolare nel sud della Penisola, le riserve idriche sono ormai al limite e minacciano la tenuta di numerosi raccolti e, con essi, l’intero comparto agroalimentare.