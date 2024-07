Biasin | Tessmann ha preferito non approdare all’Inter Il motivo è molto chiaro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tannerè stato a un passo dall’nella sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista del Venezia, alla fine, ha effettuato una scelta diversa, come ribadito da Fabrizio. LA SCELTA – Tannerha rifiutato il corteggiamento dell’Inter non per motivi di natura tecnica, bensì per ragioni relative al percorso migliore per la sua crescita professionale. Come confermato da Fabrizioai microfoni di Radio Sportiva, il centrocampista del Venezia haun’altra strada per il suo futuro: «eravicino, ma alla fine ha deciso di prendere una decisione diversa. La ragione è che il calciatore non avrebbe volutoin una squadra che non gli avrebbe dato certezze riguardo al suo futuro, cosa che effettivamente si sarebbe verificata. Per questoha fatto un’altra scelta!».