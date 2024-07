Basket serie B L’OraSì punta sul centro Crespi | Daremo filo da torcere a tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ottavo tassello nel puzzle del. La società ha ufficializzato ilRiccardo, nella scorsa stagione all’Andrea Costa Imola. Per completare il roster mancano ancora due pedine: una sarà la guardia tiratrice ucraina Illja Tyrtysnyk, di cui si attende solo l’ufficialità, mentre potrebbe sfumare l’arrivo del pivot Giacomo Zanetti, classe 2005, certo fino allo scorso fine settimana. La Vanoli Cremona, proprietaria del cartellino, pare aver cambiato idea riguardo alla destinazione del giocatore, preferendo mandarlo in una squadra che non lotti per la salvezza come Ravenna. Tra le pretendenti c’è infatti Treviglio, formazione ambiziosa del girone Nord. La trattativa per portare Zanetti alnon è comunque ancora saltata. Tornando a, ilclasse 1997, è un giocatore che conosce molto bene la B Nazionale, avendovi militato per molti anni.