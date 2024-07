Amichevoli estive | l’Udinese batte l’Aris Limassol il Parma piegato dall’Heidenheim

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le squadre italiane di Serie A continuano i loro impegni estivi, con una serie di incontriin preparazione della stagione di campionato 2024/2025. Nel pomeriggio,ha battutoin un match terminato 1-0. La partita è andata in scena in Carinzia, dove i bianconeri si trovano in ritiro. La rete decisiva porta la firma di Brenner, con l’attaccante che mette a segno il gol al minuto 41. Non sono mancati poi gli spunti di Zemura, Kamala e Lovric, che però non hanno superato il portiere avversario. I bianconeri faranno ritorno a Udine in serata, riprendendo gli allenamenti venerdì pomeriggio. La giornata ha visto impegnato anche il, che ha sfidato l’Heidenheim alla Silberstadt Arena, a Schwaz. La squadra di Pecchia è stata sconfitta per 1-0 dopo novanta minuti in campo.