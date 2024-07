28 Anni Dopo | un importante aggiornamento sul film di Danny Boyle

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il prossimohorror del regista, 28, ha raggiunto un traguardo: Screen Daily segnala, infatti, che la produzione è ufficialmente terminata. Il lungometraggio è il terzo capitolo della trilogia cult, composta dai precedenti 28 Giorni, diretto da, e 28 Settimane, per la regia di Juan Carlos Fresnadillo. Il progetto vede il ritorno di molti dei più grandi nomi deloriginale, con con Alex Garland, che ha confermato l’inizio di una nuova trilogia, come sceneggiatore e la star britca Cillian Murphy (che, all’epoca dell’uscita del prodotto che lo ha reso celebre sul grande schermo, ha ammesso di non sapere cosa fosse) di nuovo presente nel prossimo sequel.