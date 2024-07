Via Pellas che vergogna Vallone ad alto rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) I residenti della zona di viatornano all’attacco per denunciare il degrado delche costeggia la strada e che ridiscende verso piazzale Europa. Siamo andati a vedere. In effetti la scarpata ha bisogno di manutenzione: la staccionata di legno è divelta in più punti ed è facile che qualche pedone senza più la protezione rischi di scivolare di sotto. Sono anni che su quel fazzoletto di terra il Comune non mette mano. Solo sporadici sfalci dell’erba, che prolifera selvaggia e copiosa, e qualche potatura alle piante. La zona è molto frequentata dai turisti che salgono verso il centro e dai cittadini diretti al Poliambulatorio o alla Camera di Commercio. E’ a due passi dal Santa Giuliana, dalla Stazione di sant’Anna e dalle scale mobili. Zona, dicevamo, molto battuta anche dagli anziani e dagli utenti della Asl.