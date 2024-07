Sharon Verzeni uccisa nel bergamasco | non ci sono persone indagate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Ennesima tragedia a Terno d’Isola, nel, dove, una giovane donna di 33 anni, è stataa coltellate. Soccorsa in strada con un’arma da taglio, la vittima aveva già perso molto sangue a causa delle ferite alla schiena e al torace. È arrivata d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è poi deceduta. I Carabinieri di Zogno e il Comune di Terno d’Isola collaborano insieme per ricostruire la vicenda grazie alle telecamere, mettendo i filmati a disposizione degli inquirenti. Per ricercare l’arma del delitto, il sindaco Gianluca Sala ha chiesto ai cittadini di non buttare i rifiuti fino al 3 agosto. L’omicidio di: “Non si posrivelare informazioni” Trattandosi delle prime fasi delle indagini nontrapelate ancora molte informazioni. I carabinieri hanno infatti rivelato che “non cial momento.