Sequestrata maxi discarica abusiva tra l’Eur e la via del Mare

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024- Due discariche poste sotto sequestro e 5 persone denunciate è l’esito di due indagini portate avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dei controlli in atto per contrastare le attività illecite legate al trasporto, gestione e smaltimento illegale dei rifiuti. Un uomo, italiano di 66 anni è stato denunciato per gravi reati ambientali, oltreché per occupazionedi un terreno di proprietà di Roma Capitale: lo stesso aveva realizzato una vera e propriasu di un’area, estesa per circa 30.000 mq, sita a Piana del Sole. Le indagini, portate avanti dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno permesso di accertare una serie di illeciti, sia di natura ambientale e sia per violazione della normativa urbanistica, a causa dell’alterazione del piano altimetrico del terreno rilevata.