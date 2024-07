Sappiamo cosa avete passato fino a qui Ora una nuova opportunità | il discorso del comandante della nave di Emergency ai naufraghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) In queste settimane un giornalista de Ilfattoquotidiano.it si trova a bordoLife Support diimpegnata nella sua 22esima missione nel mediterraneo centrale. Da quando ha iniziato la sua attività nel dicembre 2022, laumanitaria diha recuperato 1856 persone. Con una serie di video e articoli abbiamo documentato le fasi di preparazione e le operazioni in mare. “Siamo davvero felici di avervi soccorso in mare e per noi è importante portarvi in un porto sicuro”. Sul ponteLife Support, ilDomenico Pugliese saluta così i 41che sono stati salvati nelle prime ore del mattino del 29 luglio nelle acque internazionalizona Sar libica, nel Mediterraneo Centrale. Arrivano da Siria, Egitto e Bangladesh, paesi colpiti da guerra, povertà, insicurezza politica ed economica.