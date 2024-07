Rimozione filler | dopo Sophie Codegoni tocca ad un altro volto noto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Jenny Guardiamo si sottopone alladel. Prima di lei, ancheha voluto ripristinare il volume naturale delle labbra. Il motivo, anche Jenny Guardiano decide di sottoporsi alladelalle labbra. La protagonista di Temptation Island è stata infatti presa di mira per le sue labbra troppo voluminose e mentre sui social i più parlavano delle eccessive proporzioni della sua bocca, la giovane catanese decide di tornare alla sua genesi naturale proprio come ha fatto lo scorso 2023. L’ex del Grande Fratello aveva più volte ammesso di «aver esagerato» dichiarando ai microfoni di Chi di «essere stata rovinata». Per questo motivo lo scorso anno decide di sottoporsi alladelripristinando il naturale volume delle sue labbra.