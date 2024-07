Razzie nei vivai e violenze ai titolari chiuso un altro capitolo d’indagine Uno dei malviventi già condannato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Pistoia, 30 luglio 2024 –nei, nelle aziende e nelle abitazioni della piana, per portare via le preziose piantine da piazzare nel mercato estero. Si sono concluse in questi giorni le indagini condotte dai carabinieri, sotto la direzione del sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, su una serie di furti avvenuti tra Quarrata e Serravalle: in un caso, uno deinon avrebbe esitato a usare violenza, pur di assicurarsi la refurtiva, prendendo a sassate i proprietari della casa e dell’azienda depredata. I fatti risalgono a un periodo che va dal giugno del 2022 al marzo del 2023. E tra gli indagati spunta anche il nome di Jozef Jaku, 32 anni, albanese, appenaa otto anni di reclusione per una serie di furti e rapine che hanno avuto come vittime anziani.