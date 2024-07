Qui appena 16enni oggi hanno quasi 80 anni e sono la coppia più amata della tv | vi sfidiamo a riconoscerli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) In una vecchia foto in bianco e nero, vediamo due ragazzi sedicenni, giovani e spensierati, senza sapere che avrebbero conquistato il cuore di milioni di persone. Chiquesti due ragazzi, che, a 77 e 78, continuano a brillare nel mondo dello spettacolo? Parliamo di unache ha attraversato decenni di successi, emozionando il pubblico con le loro canzoni. cantanti-a-16-cityrumors.itNegli, i Ricchi e Poveridiventati un’iconamusica italiana, e quei due ragazziAngelo Sotgiu e Angela Brambati, che ancorariescono a riempire le scene con la loro presenza carismatica. La loro carriera ha avuto inizio nel lontano 1967, in una formazione che includeva anche Marina Occhiena e Franco Gatti. Inizialmente un quartetto, il gruppo si è evoluto nel tempo, affrontando sia momenti di grande successo che sfide personali e professionali.