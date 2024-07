Quando gli studenti universitari si opposero alla riforma Ruberti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) "Occupì, occupà, occupiamo la città Occupà, occupì, occupiamo pure qui", alitavano glifiorentini nel madido gelo notturno di fine febbraio 1990 mentre percorrevano furtivi le vie del centro storico armati di stencil e bombolette spray per imprimere sui marciapiedi variopinte orme di pantera. Le impronte indicavano i percorsi dstazione di Santa Maria Novella alle diverse facoltà e l’assemblea nazionale: che da 27 febbraio al 5 marzo ha riunito a Firenze, non senza divergenze e litigi, le differenti anime della Pantera. L’ultimo grande movimento studentesco dei decenni passati: ultimo sussulto generazionale che ha cercato mettere in discussione le gerarchie del sapere finalizzato al profitto ed è riuscito a scuotere l’opinione pubblica. Anche perché ha riscosso un’amplificazione mediatica formidabile.