Pesta cane e padrone incarcerato

(Di martedì 30 luglio 2024) Un giovane di 26 anni originario del Gambia è stato arrestato dai carabinieri di San Benedetto venerdì 26 luglio, accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamento di animali. L’aggressione è avvenuta davanti a un supermercato a San Benedetto, dove l’uomo ha preso a calci un cagnolino e poi colpito il suo anziano proprietario con pugni al volto, mandandolo in ospedale. Difeso dall’avvocato Simone Matraxia ieri mattina l’uomo è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli che ha convalidato l’arresto operato dai militari dell’Arma confermando la custodia cautelare in carcere, in ciò facendo propria la riflessione della magistratura circa la pericolosità sociale del soggetto.