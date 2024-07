Paura sulla famosa spiaggia italiana un incendio spaventoso terrorizza bagnanti e turisti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)in Salento,in fuga a causa di unche si è sviluppato nei pressi di Torre Mozza nel comune di Ugento. A dare l’allarme alcune persone che, verso le 11, hanno notato diverse colonne di fumo alzarsi in cielo. Sul posto stanno operando anche squadre della Protezione civile e dell’Arif. Si è reso necessario anche l’arrivo di due Canadair arrivati da Lamezia Terme per fronteggiare dall’alto l’avanzata del fuoco alimentata dal forte vento. >> Bimbo di 2 anni scomparso nel nulla, stava giocando fuori casa poi lo choc. L’allarme di famiglia e autorità: cosa è successo Sul posto anche il sindaco Salvatore Chiga: “Sembra quasi che abbiano atteso il compleanno dell’dello scorso anno, avvenuto il 27 luglio, per scatenare le fiamme. Il forte sospetto di tutti è che dietro questi nuovi incendi ci sia la mano di qualche disgraziato».