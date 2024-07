Parla croato il nuovo portiere del Pisa in serie B | ecco Adrian Semper

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024)– Unper ile per Pippo Inzaghi. Si è chiusa positivamente, infatti, con il Como la trattativa per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreche da oggi entra a far parte della famiglia nerazzurra.di nazionalità croata, classe 1998,è stato assoluto protagonista della promozione inA raggiunta dal Como nella stagione appena conclusa; traguardo, quello del raggiungimento della massima, ottenuto anche l’anno precedente con indosso la maglia del Genoa. Nella sua già lunga carriera ha indossato anche le maglie di Dinamo Zagabria e Chievo. Osservando le sue statistiche spiccano le presenze collezionate con tutte le nazionali giovanili della Croazia e quelle in Champions League con la Dinamo Zagabria.