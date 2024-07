Napoli due calciatori verso l’addio Ecco quando saranno ufficializzati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 30 luglio 2024) Giovanni Manna al lavoro per sfoltire l’organico del. Ostigard al Rennes e Contini al Cesena: le ultime sulle possibili cessioni degli azzurri. Mentre ilcontinua la preparazione a Castel di Sangro, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per definire l’organico a disposizione di Antonio Conte. Dopo la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton, altre due operazioni in uscita potrebbero concludersi oggi. Ostigard al Rennes: affare in dirittura d’arrivo Il primo nome in uscita è quello di Leo Ostigard. Il difensore norvegese si trova già a Rennes, dove ha superato le visite mediche. Il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Secondo le informazioni disponibili, Antonio Conte non avrebbe ritenuto Ostigard adatto al suo sistema difensivo.