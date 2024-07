MALPELO è fuori con DV6?! dal 19 luglio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024)è disponibile con il nuovo singolo dal titolo?! uscito il 19per Cvlto Music Group e Axtone/Universal Music Publishing AB, distribuzione theorcharditalia, Reload Music.?! è il nuovo singolo diIl nuovo brano didal titolo?! (già in NMF, Caleido,Scuola Indie) èdal 192024. Cosa rappresenta il brano? E’ un urlo che squarcia l’estate, in un agosto che profuma di storie tradite. È la disperazione di chi perde l’amore, smarrito tra le onde del mare, seducenti nei loro movimenti sinuosi, pronte a rapirti. “Te ne vuoi andare a far l’amore tra le onde in riva al mare, con uno scemo conosciuto in un localeio che ti chiamo e non rispondi al cellulare. Puoi richiamare?” La produzione di S. Castronovo, ispirata a Fred again.. e BUNT.