LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellielo nel gruppo di testa ad una serie dalla fine bene Rossi nella seconda serie

11:32 Ora sale in pedana Silvana Stanco: l'azzurra è neldicon 25/25. Forza Silvana 11:31 In zonaanche Galvez ha segnato 25/25. Un errore invece per Ruano Oliva, Dmitriyenko e Coelho de Barros 11:29 BENISSIMO! 25/25 per Jessicache chiude lacon 24/25. L'azzurra rimane aggrappata al vertice. 11:27 Mancano due piattelli a Jessicaper terminare lasenza sbavature 11:24 20/20 Per Jessica! Adesso mancano solo cinque piattelli alladella11:20 15/15 per Jessica! Mancano dieci piattelli alladella. 11:16 La tiratrice del Guatemala Ruana Oliva, he aveva chiuso la primacon 25/25, ha mancato il terzo colpo della prima tranche.