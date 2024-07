LIVE Italia-Egitto 1-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 15-9 azzurri sul velluto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-9 Esce il primo tempo di Dola, secondo time-out per l’. 16-9 Giannelli gioca un sovrapposto per Lavia, Daniele non sbaglia. 15-9 Muro di Seoudy su Romanò. 15-8 Giannelli forza il gioco per Galassi, bellissimo schema. 14-8 Colpo a scavalcare il muro di Haikal. 14-7 Russo risponde al centro. 13-7 Primo tempo di Seoudy. 13-6 Ennesimo mani-out di Romanò. 12-6 Si ferma sul nastro il servizio di Giannelli. 12-5 MURONEEEE DI MICHIELETTO SU HAIKAL! 11-5 Michieletto passa sopra il muro e trova la diagonale. 10-5 Galassi continua a litigare con il servizio. 10-4 Mani-out di Romanò da seconda linea. 9-4 Pallonetto egiziano, prima sbavatura di Romanò in difesa. 9-3 Issa in campo al posto di Azab. 9-3 Scappa la pipe di Azab.