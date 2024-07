L' hanno trovato | la gioia del papà del bambino sparito in Puglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo nove di ansia è stato riil piccolo Domenico Gallo, ildi due anni scomparso in contrada Serralta a Locorotondo, in provincia di Bari. Ilsi era allontanato dal cortile di casa e dopo lunghe ricerche è statoa quattro chilometri di distanza dalla sua abitazione. Un sollievo enorme per la famiglia. Il padre è stato raggiunto dalle telecamere del Tg 4 pochi istanti dopo aver appreso la bella notizia. Ha spiegato che il figlio si era allontanato per quattro chilometri, una distanza enorme per la sua età, e ha ringraziato i suoi concittadini che dopo l'allarme si sono adoperati nelle ricerche del piccolo. Il piccolo è stato riilleso in una strada in direzione Laureto, nei pressi di una serigrafia.