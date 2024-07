Le regole per convivere con il vero re della casa | il gatto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Unvi concederà la sua amicizia se mostrerete di meritarne l'onore, ma non sarà mai il vostro schiavo, sosteneva il poeta e scrittore francese Theophile Gautier. Anni dopo lo psicanalista statunitense Jeffrey M. Masson, particolarmente incuriosito dal mondo felino, tanto da dedicargli un libro (“La vita emotiva dei gatti. Un viaggio nel cuore del felino”), arrivò a questa conclusione: «Ilè un dio. Come un dio, prova un senso di inconfondibile distacco nei confronti dell'uomo, che osserva in un silenzio misterioso». E ancora, nelle parole dello sceneggiatore americano Bill Dana troviamo una grande verità: «Mi era stato detto che l'addomesticamento dei gatti fosse molto difficile. Non è. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni».